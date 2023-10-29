Министр обороны Саудовской Аравии посетит Вашингтон

Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 30 октября посетит Вашингтон и проведет консультации с ключевыми сотрудниками администрации США.

Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 30 октября посетит Вашингтон и проведет консультации с ключевыми сотрудниками администрации США.

Как передает Report , об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Министр обороны королевства встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и несколькими сенаторами.

Официального подтверждения данной поездки пока не поступало.

В публикации констатируется, что визит министра обороны королевства пройдет "на фоне расширения Израилем сухопутной военной операции в секторе Газа". Глава оборонного ведомства станет "самым высокопоставленным саудовским должностным лицом, посетившим Вашингтон после начала работы администрации" президента США Джо Байдена, отмечает портал.