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Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии подал в отставку Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил в понедельник об отставке с этого поста, мотивировав свое решение "невозможностью сотрудничества" с президентом Клаусом Йоханнисом.
Другие страны
24 октября 2022 г. 13:54
Министр обороны Румынии подал в отставку

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил в понедельник об отставке с этого поста, мотивировав свое решение "невозможностью сотрудничества" с президентом Клаусом Йоханнисом.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Этим утром я направил премьер-министру Николае Чукэ заявление о моей отставке с поста министра национальной обороны", - пишет Дынку, приводя в публикации текст заявления.

"Я обосновываю мой поступок перспективой невозможности сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армии, - заявил он. - Считаю необходимой мою отставку с этой должности, чтобы не наносить никакого ущерба процессу принятия решений и программам, которые нуждаются в плавности на всей цепочке командования, и чтобы не блокировать ряд проектов, которые совершенно необходимы для оптимального функционирования Министерства национальной обороны и Румынской армии".

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