О нас

Министр обороны РФ посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ

Министр обороны РФ посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота (СФ), а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.
Другие страны
12 августа 2023 г. 09:09
Министр обороны РФ посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота (СФ), а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Министр обороны РФ вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ", - говорится в сообщении.

Министр проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач подразделений и частей, дислоцированных на Новой Земле, в том числе их готовность к охране и обороне особо важных объектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi