Министр обороны РФ посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота (СФ), а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота (СФ), а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Министр обороны РФ вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ", - говорится в сообщении.

Министр проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач подразделений и частей, дислоцированных на Новой Земле, в том числе их готовность к охране и обороне особо важных объектов.