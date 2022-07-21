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Министр обороны Польши объявил о наборе бригад теробороны

Министр обороны Польши объявил о наборе бригад теробороны Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании и наборе новых бригад территориальной обороны в Варшаве, а также в городах Хелм и Пшемысль, расположенных вблизи границы с Украиной.
Другие страны
21 июля 2022 г. 20:05
Министр обороны Польши объявил о наборе бригад теробороны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании и наборе новых бригад территориальной обороны в Варшаве, а также в городах Хелм и Пшемысль, расположенных вблизи границы с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

В публикации отмечается, что формирование в Варшаве будет специализировать на защите столицы Польши, а также боевых действия в городских районах и защите объектов критической инфраструктуры. Бригады теробороны в Хелме и Пшемысле будут выполнять функции Корпуса охраны пограничья и сотрудничать с погранслубой страны.

Каждая бригады будет располагать командно-штабными, легкими пехотными батальонами и отдельными подразделениями, в том числе материально-техническими, саперными и медицинскими, утверждает издание.

В общей сложности уже сформировано 15 формирований теробороны Польши, в них служат более 32 тыс. граждан, отмечается в публикации.

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