Министр обороны Пакистана: Напряженность с Индией может привести к ядерной войне

Рост напряженности между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне.

Рост напряженности между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире телеканала Geo News.

"Если они (власти Индии - ред.) навяжут тотальную войну региону и возникнет угроза безопасности, тогда в любой момент может вспыхнуть ядерная война", - сказал он.

Асиф заявил, что если правительство Нью-Дели подтолкнет Пакистан к ядерной войне, Индия "столкнется со всеми вытекающими из этого последствиями".

Отметим, что 6 мая Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и региону Азад Кашмир якобы в ответ на теракт в районе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Правительство Исламабада объявило, что в результате атак были поражены 6 гражданских объектов и погибли 26 человек.