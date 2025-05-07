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Министр обороны Пакистана: Напряженность с Индией может привести к ядерной войне

Министр обороны Пакистана: Напряженность с Индией может привести к ядерной войне Рост напряженности между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне.
Другие страны
7 мая 2025 г. 19:47
Министр обороны Пакистана: Напряженность с Индией может привести к ядерной войне

Рост напряженности между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в эфире телеканала Geo News.

"Если они (власти Индии - ред.) навяжут тотальную войну региону и возникнет угроза безопасности, тогда в любой момент может вспыхнуть ядерная война", - сказал он.

Асиф заявил, что если правительство Нью-Дели подтолкнет Пакистан к ядерной войне, Индия "столкнется со всеми вытекающими из этого последствиями".

Отметим, что 6 мая Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и региону Азад Кашмир якобы в ответ на теракт в районе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Правительство Исламабада объявило, что в результате атак были поражены 6 гражданских объектов и погибли 26 человек.

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