Министр обороны Нидерландов: Украина получит F-16 как можно быстрее

Украина получит F-16 как можно быстрее, но после выполнения необходимых условий

Украина получит F-16 как можно быстрее, но после выполнения необходимых условий

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала на брифинге для журналистов в Киеве.

По ее словам, речь идет о подготовке пилотов, технических специалистов и инфраструктуры. Она уточнила, что помимо самолетов также понадобятся запасные части для ремонта и вооружение для этих истребителей.

Она также подтвердила, что обучение пилотов на F-16 уже началось и это поможет определить, сколько времени для этого понадобится.