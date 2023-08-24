Министр обороны Нидерландов: Украина получит F-16 как можно быстрее

Украина получит F-16 как можно быстрее, но после выполнения необходимых условий
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала на брифинге для журналистов в Киеве.
По ее словам, речь идет о подготовке пилотов, технических специалистов и инфраструктуры. Она уточнила, что помимо самолетов также понадобятся запасные части для ремонта и вооружение для этих истребителей.
Она также подтвердила, что обучение пилотов на F-16 уже началось и это поможет определить, сколько времени для этого понадобится.