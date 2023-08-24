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Министр обороны Нидерландов: Украина получит F-16 как можно быстрее

Министр обороны Нидерландов: Украина получит F-16 как можно быстрее Украина получит F-16 как можно быстрее, но после выполнения необходимых условий
Другие страны
24 августа 2023 г. 12:55
Министр обороны Нидерландов: Украина получит F-16 как можно быстрее

Украина получит F-16 как можно быстрее, но после выполнения необходимых условий

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала на брифинге для журналистов в Киеве.

По ее словам, речь идет о подготовке пилотов, технических специалистов и инфраструктуры. Она уточнила, что помимо самолетов также понадобятся запасные части для ремонта и вооружение для этих истребителей.

Она также подтвердила, что обучение пилотов на F-16 уже началось и это поможет определить, сколько времени для этого понадобится.

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Версия на английском языке Dutch defense minister: Ukraine will get F-16 fighters as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Niderland müdafiə naziri: “Ukrayna F-16 qırıcılarını ən qısa zamanda əldə edəcək”

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