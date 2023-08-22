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Министр обороны Нидерландов прибыла в Украину

Министр обороны Нидерландов прибыла в Украину Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла в Украину и приняла участие в Международном ветеранском форуме.
Другие страны
22 августа 2023 г. 14:16
Министр обороны Нидерландов прибыла в Украину

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла в Украину и приняла участие в Международном ветеранском форуме.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

“Для меня большая честь и удовольствие быть здесь сегодня. Я была в Киеве ровно один год назад. Конечно, мы все хотим, чтобы эта война закончилась. И я также всегда благодарна, но смущаюсь, когда вы благодарите меня и Нидерланды за поддержку, которую мы оказываем. Потому что мы хотим помочь, мы хотим сделать все, что в наших силах, это наша ответственность, это наша задача. Вы ведете войну, но это также и наша война”, - сказала она Международном ветеранском форуме во вторник.

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