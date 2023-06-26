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Министр обороны назвал причину невключения ФРГ в "коалицию истребителей"

Министр обороны назвал причину невключения ФРГ в "коалицию истребителей" Германия не входит в "коалицию истребителей", потому что у нее нет самолетов F-16.
Другие страны
26 июня 2023 г. 05:20
Министр обороны назвал причину невключения ФРГ в коалицию истребителей

Германия не входит в "коалицию истребителей", потому что у нее нет самолетов F-16.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По информации издания, министр обороны ФРГ заявил, что бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado, которые Киев не запрашивает. Он также отметил, что поддержка "коалиции" в ее нынешнем виде требует ресурсов и не может быть оказана быстро.

Германия продолжает поддерживать Украину в других поставках, отметил Писториус. По его словам, Германия была экспертом по поставкам танков и танковой техники и является экспертом в противовоздушной обороне, имеющей для Украины большое значение.

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