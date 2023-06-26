Министр обороны назвал причину невключения ФРГ в "коалицию истребителей"

Германия не входит в "коалицию истребителей", потому что у нее нет самолетов F-16.

Германия не входит в "коалицию истребителей", потому что у нее нет самолетов F-16.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По информации издания, министр обороны ФРГ заявил, что бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado, которые Киев не запрашивает. Он также отметил, что поддержка "коалиции" в ее нынешнем виде требует ресурсов и не может быть оказана быстро.

Германия продолжает поддерживать Украину в других поставках, отметил Писториус. По его словам, Германия была экспертом по поставкам танков и танковой техники и является экспертом в противовоздушной обороне, имеющей для Украины большое значение.