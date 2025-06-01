Министр обороны: Миграционная политика Великобритании трещит по швам

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с миграцией.
По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек.
"Правда заключается в том, что за последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами, и предыдущее правительство (консерваторов - ред.) в прошлом году оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (а страну - ред.) - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал глава ведомства.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.