Министр обороны: Миграционная политика Великобритании трещит по швам

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с миграцией.

По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек.

"Правда заключается в том, что за последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами, и предыдущее правительство (консерваторов - ред.) в прошлом году оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (а страну - ред.) - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал глава ведомства.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.