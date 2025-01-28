Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.
Как передает Report, об этом она заявила в интервью изданию Politico.
"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - сказала она.
При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя".
"Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", - подчеркнула Шакалене.
По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США.
"Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", - добавила министр.