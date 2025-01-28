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Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.
Другие страны
28 января 2025 г. 10:35
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз поддерживать трансатлантические связи, покупая американское оружие.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью изданию Politico.

"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - сказала она.

При этом она добавила, что вопрос заключается не в производителях оружия, а в способности "защитить себя".

"Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность... Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке", - подчеркнула Шакалене.

По ее словам, со стороны ЕС было бы наивно полагать, что Европа не нуждается в США.

"Но в то же время нам нужно, чтобы Европа становилась сильнее", - добавила министр.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın müdafiə naziri Aİ-ni ABŞ silahları almağa çağırıb
Версия на английском языке Lithuanian defense minister calls for ‘balance’ between US and European arms deals

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