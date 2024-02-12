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Министр обороны Либерии ушел в отставку из-за протеста жен военнослужащих

Министр обороны Либерии ушел в отставку из-за протеста жен военнослужащих Министр обороны Либерии Принс Чарльз Джонсон III, назначенный на пост главы Минобороны десять дней назад, подал в отставку в результате акций протеста жен военнослужащих.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 22:44
Министр обороны Либерии ушел в отставку из-за протеста жен военнослужащих

Министр обороны Либерии Принс Чарльз Джонсон III, назначенный на пост главы Минобороны десять дней назад, подал в отставку в результате акций протеста жен военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщила в коммюнике администрация президента Либерии.

"Президент получил от министра обороны прошение об отставке и дал на нее свое согласие", - говорится в документе.

Жены низших чинов армии Либерии в течение последних двух дней устраивали в столице страны Монровии акции протеста, перекрывая важнейшие автострады. Они требовали повышения зарплат и пенсий для своих мужей, предоставление им социальных льгот. Они также добивались отставки нового министра обороны, который сократил выплаты либерийским миротворцам, которые вернулись из Мали.

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