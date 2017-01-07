Министр обороны Кот-д'Ивуара пропал в захваченном военными городе

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Кот-д'Ивуара Алайн-Ричард Донвахи направился cегодня утром в город Буаке, чтобы попытаться урегулировать обстановку в связи с мятежом демобилизованных военнослужащих, однако его точное местонахождение на данный момент неизвестно. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил представитель минобороны.

Днем ранее стало известно, что группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке.

По данным AFP, cегодня в городе "все еще слышны пулеметные очереди и выстрелы из тяжелого оружия, они также стреляли всю ночь". Мятежники установили блокпосты на въезде в город.

6 января бунт действующих военнослужащих также произошел в городах Далоа и Корхого. Бунтующие военные заявили, что не все соглашения от 2007 года были выполнены властями. В частности, военные требуют повышения заработной платы.