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Министр обороны КНР совершит визит в Россию и Беларусь 14-19 августа

Министр обороны КНР совершит визит в Россию и Беларусь 14-19 августа Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию.
Другие страны
14 августа 2023 г. 10:56
Министр обороны КНР совершит визит в Россию и Беларусь 14-19 августа

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны КНР.

"По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Беларуси Виктора Хренина член Госсовета, министр обороны Ли Шанфу отправится в Россию и Беларусь с 14 по 19 августа. В РФ он примет участие в XI Московской конференции", - сказано в сообщении.

В ходе конференции он выступит с докладом и встретится с руководством России и оборонных ведомств. Во время визита в Беларусь глава Минобороны Китая проведет встречи и переговоры с белорусскими государственными и военными руководителями, а также посетит белорусские воинские части.

XI Московская конференция по международной безопасности пройдет 15 августа. На сайте российского Минобороны указано, что на конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

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Версия на английском языке Chinese defense minister to visit Russia and Belarus 
Версия на азербайджанском языке Çinin müdafiə naziri Rusiya və Belarusa səfər edəcək

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