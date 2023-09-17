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Министр обороны КНДР заявил о готовности отстаивать мир в регионе

Министр обороны КНДР заявил о готовности отстаивать мир в регионе Министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР Кан Сун Нам заявил, что Корейская народная армия (КНА) готова укреплять боевое братство с российскими ВС и вместе защищать мир и стабильность в регионе и на планете.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 06:34
Министр обороны КНДР заявил о готовности отстаивать мир в регионе

Министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР Кан Сун Нам заявил, что Корейская народная армия (КНА) готова укреплять боевое братство с российскими ВС и вместе защищать мир и стабильность в регионе и на планете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио "Голос Кореи".

По его данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил официальный прием по случаю посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном корабля Тихоокеанского флота. Шойгу отметил, что приветствует визит генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи и готов добиваться укрепления дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

"В ответной речи министр обороны Кореи Кан Сун Нам передал всем военнослужащим героического Тихоокеанского флота горячий боевой привет от всех военнослужащих КНА и выразил готовность добиваться дальнейшего укрепления боевой сплоченности и сотрудничества с российской армией и надежно отстаивать мир и стабильность в регионе и во всем мире", - сообщает радио.

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