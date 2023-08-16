Министр обороны Китая прибыл с визитом в Беларусь

Начался официальный визит в Беларусь министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу. Его визит продлится до 19 августа.

Начался официальный визит в Беларусь министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу. Его визит продлится до 19 августа.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

В аэропорту китайского министра встретил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Сегодня главы оборонных ведомств проведут двусторонние переговоры, где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества. Ли Шанфу посетит некоторые военные объекты в республике.

Накануне китайский чиновник по приглашению российской стороны принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности.