О нас

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Беларусь

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Беларусь Начался официальный визит в Беларусь министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу. Его визит продлится до 19 августа.
Другие страны
16 августа 2023 г. 13:36
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Беларусь

Начался официальный визит в Беларусь министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу. Его визит продлится до 19 августа.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

В аэропорту китайского министра встретил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Сегодня главы оборонных ведомств проведут двусторонние переговоры, где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества. Ли Шанфу посетит некоторые военные объекты в республике.

Накануне китайский чиновник по приглашению российской стороны принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении
Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении
16 августа 2023 г. 13:53
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi