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Министр обороны Канады прибыла в Украину

Министр обороны Канады прибыла в Украину Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом в Украину, где будет находиться два дня. В Киеве она встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Другие страны
30 января 2022 г. 17:31
Министр обороны Канады прибыла в Украину

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом в Украину, где будет находиться два дня. В Киеве она встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба украинского МО.

"Сегодня, 30 января, с двухдневным визитом на Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства.

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