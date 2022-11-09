Министр обороны Израиля заявил о способности ударить по Ирану

Израиль обладает способностью нанести удар по Ирану, однако руководство страны должно будет тщательно взвесить это решение, если сочтет необходимым пойти на такой шаг.

Израиль обладает способностью нанести удар по Ирану, однако руководство страны должно будет тщательно взвесить это решение, если сочтет необходимым пойти на такой шаг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, слова которого приводит в среду газета The Jerusalem Post.

"Израиль имеет возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, способности и долгосрочные планы. Мы должны готовиться к этой вероятности, но нам также нужно обдумать этот вопрос очень осторожно, прежде чем переходить к действиям", - сказал он.

Как отмечает The Jerusalem Post, на прошлой неделе депутат Кнессета (парламент) от партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил, что лидер его партии Биньямин Нетаньяху, который, по всей вероятности, возглавит новое правительство Израиля, после возвращения к власти "может, вероятно, распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана".