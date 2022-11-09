О нас

Министр обороны Израиля заявил о способности ударить по Ирану

Министр обороны Израиля заявил о способности ударить по Ирану Израиль обладает способностью нанести удар по Ирану, однако руководство страны должно будет тщательно взвесить это решение, если сочтет необходимым пойти на такой шаг.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 22:39
Министр обороны Израиля заявил о способности ударить по Ирану

Израиль обладает способностью нанести удар по Ирану, однако руководство страны должно будет тщательно взвесить это решение, если сочтет необходимым пойти на такой шаг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, слова которого приводит в среду газета The Jerusalem Post.

"Израиль имеет возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, способности и долгосрочные планы. Мы должны готовиться к этой вероятности, но нам также нужно обдумать этот вопрос очень осторожно, прежде чем переходить к действиям", - сказал он.

Как отмечает The Jerusalem Post, на прошлой неделе депутат Кнессета (парламент) от партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил, что лидер его партии Биньямин Нетаньяху, который, по всей вероятности, возглавит новое правительство Израиля, после возвращения к власти "может, вероятно, распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: "İrana zərbə endirmək imkanımız var"

Другие новости из категории

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20
Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20
9 ноября 2022 г. 23:04
Германия передала Украине новую партию вооружения
Германия передала Украине новую партию вооружения
9 ноября 2022 г. 22:18
Генсек НАТО: Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном
Генсек НАТО: Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном
9 ноября 2022 г. 21:56
Ирландия выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС
Ирландия выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС
9 ноября 2022 г. 21:13
Румыния открывает новый КПП на границе с Украиной
Румыния открывает новый КПП на границе с Украиной
9 ноября 2022 г. 20:52
В Уганде число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до 53
В Уганде число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до 53
9 ноября 2022 г. 20:18
США назначили координатора по помощи украинской энергетике
США назначили координатора по помощи украинской энергетике
9 ноября 2022 г. 19:56
Число беженцев в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны
Число беженцев в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны
9 ноября 2022 г. 19:12
Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб
Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб
9 ноября 2022 г. 19:03
Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина
Президент Израиля начал консультации с партиями по вопросу формирования нового кабмина
9 ноября 2022 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi