Министр обороны Израиля заявил о попадании в страну тысячи радикалов из ХАМАС

Тысячи радикалов из палестинской организации ХАМАС проникли во время нападения 7 октября на территорию Израиля.

Тысячи радикалов из палестинской организации ХАМАС проникли во время нападения 7 октября на территорию Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге с министрами обороны стран НАТО глава израильского военного ведомства Йоав Галант.

"Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет", - сказал он. Высказывания министра распространила пресс-служба Минобороны.

Галант сообщил, что лично посетил приграничные районы, подвергшиеся нападению боевиков. Во время брифинга израильский министр продемонстрировал коллегам не подвергавшиеся цензуре кадры с места событий, сообщили в Минобороны. "Событие подобного рода не случалось с еврейским народом с 1945 года. Более 100 похищенных, более 1 000 убитых, более 3 000 пострадавших, более 5 000 выпущенных ракет, и счет продолжает увеличиваться", - сказал он.

При этом Галант подчеркнул, что Израиль после случившегося полон решимости полностью уничтожить ХАМАС. "Это война за наше будущее. Мы изменим реальность на земле. <...> Армия обороны Израиля уничтожит ХАМАС. <...> Эта война будет долгой и сложной, но мы возьмем верх. И несмотря на все сложности, мы готовы защитить наших граждан от любой угрозы", - заключил он.