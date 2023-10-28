Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа операции в Газе

Израильская армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.

Израильская армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Ynet, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам совещания по оценке ситуации с военным руководством страны.

"Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах. Инструкции для армии ясны: действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдан новый приказ", - заявил министр.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сегодняшний день.