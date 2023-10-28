Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа операции в Газе

Израильская армия завершила один этап операции в секторе Газа и перешла к новой фазе, которая будет продолжаться до нового приказа.
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"Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах. Инструкции для армии ясны: действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет отдан новый приказ", - заявил министр.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сегодняшний день.