Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС по мере того, как израильские военные зачищают контролируемые экстремистами участки сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС по мере того, как израильские военные зачищают контролируемые экстремистами участки сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, террористы ХАМАС массово сдаются, включая тех, кто принимал участие в атаках 7 октября, в то время как израильские силы проводят операцию в Джебалии и Шеджайе в секторе Газа.

Как передает со слов министра новостное издание Yedioth Ahronoth, радикалы близки к краху.

Ранее глава военного ведомства заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции в секторе Газа "тысячи боевиков и сотни командиров" вооруженных формирований, связанных с ХАМАС.

Также, по словам Галанта, уничтожено множество объектов инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа: "туннели, военная инфраструктура, склады боеприпасов".

Кроме того, военные заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные, добавил он.