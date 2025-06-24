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Министр обороны Израиля заявил, что дал приказ атаковать Тегеран

Министр обороны Израиля заявил, что дал приказ атаковать Тегеран Министр обороны Израиля заявил, что дал приказ атаковать Тегеран
Другие страны
24 июня 2025 г. 12:05
Министр обороны Израиля заявил, что дал приказ атаковать Тегеран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ нанести удары по Тегерану в ответ на нарушение Ираном перемирия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на израильские СМИ.

"В свете грубого нарушения Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуска ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные атаки на Тегеран", – сказано в заявлении Каца.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив перемирие. Также сообщалось, что ВВС Израиля проводят операции по перехвату и намерены "нанести удары там, где это необходимо для устранения угрозы".

Гюльнар Махмудова

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Версия на английском языке Israeli Defense Minister says he ordered to hit Tehran
Версия на азербайджанском языке İsrail müdafiə naziri: Tehrana hücum əmri vermişəm

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