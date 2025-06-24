Министр обороны Израиля заявил, что дал приказ атаковать Тегеран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ нанести удары по Тегерану в ответ на нарушение Ираном перемирия.
Об этом Report сообщает со ссылкой на израильские СМИ.
"В свете грубого нарушения Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуска ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные атаки на Тегеран", – сказано в заявлении Каца.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив перемирие. Также сообщалось, что ВВС Израиля проводят операции по перехвату и намерены "нанести удары там, где это необходимо для устранения угрозы".
Гюльнар Махмудова