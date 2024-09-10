Министр обороны Израиля выступил за шестинедельное перемирие с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает за заключение ограниченного по продолжительности перемирия с радикальным движением ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает за заключение ограниченного по продолжительности перемирия с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает во вторник Associated Press.

"Израилю следует добиться соглашения, которое обеспечит шестинедельную паузу в боевых действиях и позволит вернуть из Газы заложников", - заявил министр.

По его словам, после такого шестинедельного перемирия "мы сохраним за собой право проводить боевые операции и выполнять поставленные задачи, в том числе задачу об уничтожении ХАМАС".

По мнению Галанта, военное крыло этой группировки в настоящее время уже не может действовать организованным образом. "Тем не менее, Израиль продолжает сражаться с террористами ХАМАС и преследовать их лидера", - добавил министр.

Западные СМИ отмечают, что мнение Галанта по вопросу перемирия отличается от позиции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, занимающего более жесткую позицию по условиям возможного прекращения боев в Газе.

В свою очередь, в ХАМАС предупреждали, что могут согласиться на перемирие только при условии, что оно будет бессрочным.