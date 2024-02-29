Министр обороны Израиля выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев

Военное положение в Израиле требует расширения масштаба призыва в армию на все категории общества, нести службу должны и ультраортодоксальные евреи, которые сейчас фактически освобождены от воинской обязанности.

Военное положение в Израиле требует расширения масштаба призыва в армию на все категории общества, нести службу должны и ультраортодоксальные евреи, которые сейчас фактически освобождены от воинской обязанности.

Как передает Report , такое мнение выразил на пресс-конференции в Тель-Авиве министр обороны Йоав Галант.

"Государство Израиль - это государство еврейского народа. Тора сохраняла народ Израиля на протяжении двух тысяч лет изгнания. Мы ценим тех, кто посвящает свою жизнь изучению Торы. Вместе с тем без физического существования нет и духовного, и вызовы в сфере безопасности, которые стоят перед нами, доказывают, что все должны нести бремя воинской повинности, все части общества", - сказал он.

Галант отметил, что за последние недели он проводил консультации по этому вопросу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министрами, лидерами ультраортодоксальных партий. "Я скажу вам сегодня то, что говорил и им: нужно, возможно и важно добиться согласованной программы призыва, включая часть ортодоксального населения. Я призываю главу правительства провести общие консультации со всеми фракциями коалиции и добиться необходимого согласия по закону о призыве. Надеюсь, что и фракции оппозиции присоединятся к этому плану, который будет подготовлен совместно", - добавил министр, подчеркнув, что готов одобрить такой закон, если его согласуют все участники правящей коалиции.