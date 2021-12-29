Министр обороны Израиля встретился с лидером Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.
Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы. Ганц проинформировал Аббаса о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской сферах, как было определено на их предыдущей встрече. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности, поддержании региональной стабильности и предотвращении террора и насилия", - говорится в заявлении.
Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх, курирующий отношения с Израилем, также подтвердил в Twitter, что Махмуд Аббас встречался с Бени Ганцем.
Хусейн аль-Шейх сказал, что они обсудили возможность открытия политического горизонта в направлении решений международного сообщества, безопасности, экономических и гуманитарных вопросов, особенно напряженности, вызванной опытом еврейских поселенцев на Западном берегу.
Израильская государственная радиостанция