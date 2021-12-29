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Министр обороны Израиля встретился с лидером Палестины

Министр обороны Израиля встретился с лидером Палестины Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 06:31
Министр обороны Израиля встретился с лидером Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы. Ганц проинформировал Аббаса о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской сферах, как было определено на их предыдущей встрече. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности, поддержании региональной стабильности и предотвращении террора и насилия", - говорится в заявлении.

Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх, курирующий отношения с Израилем, также подтвердил в Twitter, что Махмуд Аббас встречался с Бени Ганцем.

Хусейн аль-Шейх сказал, что они обсудили возможность открытия политического горизонта в направлении решений международного сообщества, безопасности, экономических и гуманитарных вопросов, особенно напряженности, вызванной опытом еврейских поселенцев на Западном берегу.

Израильская государственная радиостанция Kan подчеркнула, что переговоры Ганца с Аббасом состоялись в доме главы Минобороны в городе Рош-ха-Аин. Она отметила, что это первая встреча представителей сторон на территории еврейского государства с 2010 года.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri Fələstin rəhbəri ilə görüşüb

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