Министр обороны Израиля встретился с лидером Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы. Ганц проинформировал Аббаса о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской сферах, как было определено на их предыдущей встрече. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в углублении координации в области безопасности, поддержании региональной стабильности и предотвращении террора и насилия", - говорится в заявлении.

Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх, курирующий отношения с Израилем, также подтвердил в Twitter, что Махмуд Аббас встречался с Бени Ганцем.

Хусейн аль-Шейх сказал, что они обсудили возможность открытия политического горизонта в направлении решений международного сообщества, безопасности, экономических и гуманитарных вопросов, особенно напряженности, вызванной опытом еврейских поселенцев на Западном берегу.