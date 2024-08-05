Министр обороны Израиля вновь созвонился с главой Пентагона

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обсудил обстановку на Ближнем Востоке с министром обороны США Ллойдом Остином.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обсудил обстановку на Ближнем Востоке с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Это уже третье ее сообщение о телефонных разговорах двух министров после гибели в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о которой было объявлено утром 31 июля. До этого о беседах Галанта и Остина сообщалось 31 июля и 2 августа.

"Министр Галант проинформировал министра [Остина] о развитии ситуации с безопасностью в регионе и готовности Армии обороны Израиля защищать Израиль от потенциальных угроз, исходящих от Ирана и его сателлитов. Он говорил о ряде сценариев и соответствующих оборонительных и наступательных возможностях [Израиля]", - говорится в заявлении.

Израильский министр также поблагодарил американского коллегу за поддержку, которую Вашингтон оказывает его стране в рамках "тесного военного и стратегического взаимодействия", в том числе за "нынешнее и будущее развертывание военного потенциала США" в защиту Израиля. "Министр Галант также подчеркнул важность лидерства США в формировании коалиции союзников и партнеров для защиты Израиля и региона от различных воздушных атак", - отмечается в тексте.