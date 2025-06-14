О нас

Министр обороны Израиля: Тегеран "будет гореть"

Министр обороны Израиля: Тегеран "будет гореть" Министр обороны Израиля: Тегеран "будет гореть"
Другие страны
14 июня 2025 г. 14:38
Министр обороны Израиля: Тегеран будет гореть

Тегеран "будет гореть", если верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на совещании глава израильского министерства обороны Исраэль Кац.

"Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран будет гореть", - заявил Кац.

По словам Каца, "особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену из-за преступного нападения на израильских граждан".

В ходе этого совещания начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар заявили о планах ударов по целям в Тегеране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israel's defense minister: 'Tehran will be burning'
Версия на азербайджанском языке İsrail müdafiə naziri: Tehran "yanacaq"

Другие новости из категории

Мощный взрыв прогремел на машиностроительном заводе в Лурестане
Мощный взрыв прогремел на машиностроительном заводе в Лурестане
14 июня 2025 г. 15:11
Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных
Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных
14 июня 2025 г. 15:00
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025 г. 14:55
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
США против снижения потолка цен на российскую нефть до $45
США против снижения потолка цен на российскую нефть до $45
14 июня 2025 г. 14:34
В Иране 5 человек арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Израиля
В Иране 5 человек арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Израиля
14 июня 2025 г. 14:22
В Иране заявили о гибели еще трех ученых-ядерщиков
В Иране заявили о гибели еще трех ученых-ядерщиков
14 июня 2025 г. 14:12
Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности
Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности
14 июня 2025 г. 14:07
Иран назначил нового командующего Воздушно-космическими силами КСИР
Иран назначил нового командующего Воздушно-космическими силами КСИР
14 июня 2025 г. 14:05
Стармер: Британия не отправит войска в Украину без поддержки США
Стармер: Британия не отправит войска в Украину без поддержки США
14 июня 2025 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi