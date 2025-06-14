Министр обороны Израиля: Тегеран "будет гореть"

Министр обороны Израиля: Тегеран "будет гореть"

Тегеран "будет гореть", если верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядится продолжать ракетные обстрелы Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на совещании глава израильского министерства обороны Исраэль Кац.

"Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран будет гореть", - заявил Кац.

По словам Каца, "особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену из-за преступного нападения на израильских граждан".

В ходе этого совещания начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир и командующий ВВС Израиля Томер Бар заявили о планах ударов по целям в Тегеране.