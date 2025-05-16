О нас

Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси

Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на обстрелы со стороны действующего в этой стране мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и готов ликвидировать его лидера Абдель Малека аль-Хуси.
Другие страны
16 мая 2025 г. 22:58
Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси

Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на обстрелы со стороны действующего в этой стране мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и готов ликвидировать его лидера Абдель Малека аль-Хуси.

Как передает Report, с этим предупреждением в соцсети Х выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после новой серии авиаударов ВВС Израиля по йеменским портам.

Он напомнил, что ранее израильские военные устранили главу военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа и лидера этого же движения Яхью Синвара, генерального секретаря партии "Хезболлах" Хасана Насруллу, и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

"Как мы говорили, если хуситы продолжат обстреливать ракетами Израиль, они потерпят болезненные удары. Мы ударим и по тем, кто возглавляет террор - так же, как мы сделали с ад-Дейфом и Синварами в Газе, Насруллой в Бейруте и Ханией в Тегеране. Мы выследим и уничтожим и Абдель Малека аль-Хуси в Йемене. Мы будем защищаться собственными силами от любого врага", - написал Кац.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri Yəmənin husi liderini öldürməklə hədələyib

Другие новости из категории

В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи
В Ливии не менее трех министров в ПНЕ ушли в отставку на фоне протестов в Триполи
17 мая 2025 г. 02:22
Премьер-министр Пакистана: Мы выиграли войну, но хотим мира
Премьер-министр Пакистана: Мы выиграли войну, но хотим мира
17 мая 2025 г. 01:50
США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года
США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года
16 мая 2025 г. 23:43
Зеленский: Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине
Зеленский: Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине
16 мая 2025 г. 23:07
В Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек
ФотоВ Узбекистане при утечке аммиака на химзаводе пострадали около 10 человек
16 мая 2025 г. 22:38
Из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 11 заключенных
Из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 11 заключенных
16 мая 2025 г. 22:11
ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле
ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле
16 мая 2025 г. 21:27
Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну
Умеров: Украина способна продолжать борьбу, но мы хотим завершить войну
16 мая 2025 г. 20:00
СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России
СМИ: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России
16 мая 2025 г. 19:56
В США оценили создание системы ПРО Золотой купол в более чем $1,5 трлн
В США оценили создание системы ПРО "Золотой купол" в более чем $1,5 трлн
16 мая 2025 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi