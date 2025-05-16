Министр обороны Израиля пригрозил ликвидировать лидера йеменского движения аль-Хуси

Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на обстрелы со стороны действующего в этой стране мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и готов ликвидировать его лидера Абдель Малека аль-Хуси.

Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на обстрелы со стороны действующего в этой стране мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и готов ликвидировать его лидера Абдель Малека аль-Хуси.

Как передает Report, с этим предупреждением в соцсети Х выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после новой серии авиаударов ВВС Израиля по йеменским портам.

Он напомнил, что ранее израильские военные устранили главу военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа и лидера этого же движения Яхью Синвара, генерального секретаря партии "Хезболлах" Хасана Насруллу, и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

"Как мы говорили, если хуситы продолжат обстреливать ракетами Израиль, они потерпят болезненные удары. Мы ударим и по тем, кто возглавляет террор - так же, как мы сделали с ад-Дейфом и Синварами в Газе, Насруллой в Бейруте и Ханией в Тегеране. Мы выследим и уничтожим и Абдель Малека аль-Хуси в Йемене. Мы будем защищаться собственными силами от любого врага", - написал Кац.