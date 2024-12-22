Министр обороны Израиля пригрозил "Хезболлах" серьезным ударом

ВС Израиля нанесут серьезный удар по противнику, если движение "Хезболлах" нарушит условия соглашения и не будет соблюдать режим прекращения огня.

ВС Израиля нанесут серьезный удар по противнику, если движение "Хезболлах" нарушит условия соглашения и не будет соблюдать режим прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац во время встречи с израильскими военными.

"Мы ослабили эту змею. Если "Хезболлах" попытается перейти на другой берег реки Литани и нарушить режим прекращения огня, мы раздавим ей голову", - заявил Кац.

По его словам, Израиль не позволит движению вернуть свои войска в деревни на юге Ливана и восстановить там военные объекты.

"Наши военные гарантируют восстановление безопасности в приграничном районе для возвращения переселенцев в свои дома на севере Израиля", - продолжил министр.

Отметим, что соглашение между сторонами вступило в силу в конце ноября. Согласно договоренности, израильская армия постепенно выведет войска с территории Ливана, сохраняя за собой право нанести удар, если решит, что боевики "Хезболлах" представляют угрозу безопасности Израиля.