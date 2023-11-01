Министр обороны Израиля посетил расположение войск на границе с сектором Газа

Глава израильского Минобороны Йоав Галант посетил расположение военнослужащих 36-й бригады Армии обороны Израиля на границе с сектором Газа.
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"Сегодня я встретился с военнослужащими Армии обороны Израиля на границе с Газой, выслушал их сообщения, и я впечатлен их действиями. Наши операции мощны и эффективны на пути к достижению поставленных целей в результате координации между нашими сухопутными, воздушными и морскими силами", - сказал Галант.
Он похвалил военных за достижения на поле боя и констатировал, что израильская армия успешно наносит мощные удары по военной инфраструктуре радикальной организации ХАМАС в секторе Газа и уничтожает ее ключевых командиров.
"К сожалению, с нашей стороны тоже приходится платить цену, как и в любой битве. Мы продолжим проведение операции с полной мощью. Хочу выразить благодарность всем нашим войскам - от начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля до наших солдат в поле", - заключил Галант.