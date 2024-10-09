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Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон

Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон Израиль уведомил США о переносе визита министра обороны еврейского государства Йоава Галанта в Вашингтон.
Другие страны
9 октября 2024 г. 00:18
Министр обороны Израиля отложил визит в Вашингтон

Израиль уведомил США о переносе визита министра обороны еврейского государства Йоава Галанта в Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Нам только что сообщили, что министр Галант отложит поездку в Вашингтон", - заявила она, подчеркнув, что шеф Пентагона Ллойд Остин рассчитывает вскоре провести с ним встречу.

На вопрос о том, отразится ли тем или иным образом перенос визита на ходе переговоров двух государств о возможном ответе на удар со стороны Ирана, Сингх заявила, что не намерена комментировать израильские операции, заверив, что США и Израиль остаются на связи по данному вопросу.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона не пояснила, что послужило причиной переноса визита.

Отметим, что встреча министров обороны в Пентагоне была намечена на 9 октября. Стороны рассчитывали обсудить ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

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