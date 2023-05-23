Министр обороны Израиля обвинил Иран в вооружении торговых судов ракетами и беспилотниками

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обвинил Иран в вооружении гражданских торговых судов беспилотными летательными аппаратами и ракетными системами.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обвинил Иран в вооружении гражданских торговых судов беспилотными летательными аппаратами и ракетными системами.

Как передает Report , с соответствующим заявлением министр выступил на конференции по безопасности в Герцлии близ Тель-Авива.

"Галант подробно описал иранскую стратегию по превращению торговых судов в военные суда, оборудованные наступательным вооружением, таким как БПЛА и ракетные системы, а также современными средствами сбора разведывательной информации", - приводит слова главы Минобороны пресс-служба ведомства.

Й.Галант уточнил, что Тегеран строит "плавучие террористические базы", которые он намерен "размещать на больших расстояниях от Ирана в течение длительных периодов времени".

"Это структурированный план, предназначенный для того, чтобы угрожать военным и гражданским торговым и воздушным путям и создавать постоянную угрозу на морской арене", - подчеркивается в заявлении.