Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона угрозу со стороны Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил в четверг по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином растущую угрозу со стороны Ирана и поблагодарил его за приверженность углублению двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил в четверг по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином растущую угрозу со стороны Ирана и поблагодарил его за приверженность углублению двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Министр обороны Бени Ганц сегодня (17 ноября - ред.) вечером провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ганц подчеркнул, что Иран, особенно в последнее время, доказал, что представляет собой стратегическую глобальную и региональную угрозу, а также добавил, что укрепление сотрудничества перед лицом такого вызова важнее, чем когда-либо. Ганц поблагодарил Остина за его приверженность углублению сотрудничества между США и Израилем и за поддержание постоянного общения между сторонами в течение последних двух лет", - говорится в заявлении.