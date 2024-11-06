Министр обороны Израиля назвал причины своей отставки

Йоав Галант объяснил свое увольнение премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с поста министра обороны.

Йоав Галант объяснил свое увольнение премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с поста министра обороны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, бывший глава Минобороны выступил с телеобращением после своей отставки.

Он аргументировал увольнение разногласиями по проблематике создания госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Во-первых, это моя твердая позиция, что каждый человек в призывном возрасте должен быть призван на службу в Армию обороны Израиля и должен защищать Государство Израиль. Мы не должны позволить, чтобы в израильском парламенте был принят закон, освобождающий большое количество граждан от разделения бремени армейской службы. Второй вопрос - моральный долг и ответственность как можно скорее вернуть заложников живыми в их семьи и дома. Это требует болезненных уступок, на которые может пойти Государство Израиль и может вынести Армия обороны Израиля. Третий вопрос - мы должны извлечь уроки и сделать выводы после тщательного расследования событий (7 октября 2023 года - ред.). Есть только один путь - создание государственной комиссии по расследованию", - подчеркнул он.

Напомним, что Нетаньяху отправил в отставку Галанта с поста министра обороны и назначил на его место главу МИД еврейского государства Исраэля Каца. Премьер добавил, что предложил пост главы МИД Израиля министру без портфеля Гидеону Саару.