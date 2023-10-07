О нас

Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну против еврейского государства

Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну против еврейского государства Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал начало боевых действий с палестинской группировкой ХАМАС войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.
Другие страны
7 октября 2023 г. 12:05
Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну против еврейского государства

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал начало боевых действий с палестинской группировкой ХАМАС войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Как сообщает Report, об этом пишут израильские СМИ.

"Хамас сегодня утром совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль",- заявил он после окончания оперативного совещания в Минобороны страны.

Галант добавил, что солдаты армии обороны Израиля сражаются на всех точках проникновения врага. "Государство Израиль выиграет эту войну", - сказал Галант.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Yoav Gallant: Hamas made ‘grave mistake’ with surprise attack
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: "HƏMAS müharibəyə başlamaqla ciddi səhvə yol verdi”

Другие новости из категории

Число жертв обстрелов ХАМАС в Израиле увеличилось до 6
Число жертв обстрелов ХАМАС в Израиле увеличилось до 6
7 октября 2023 г. 12:56
Германия осудила операцию палестинских радикалов в Израиле
Германия осудила операцию палестинских радикалов в Израиле
7 октября 2023 г. 12:53
Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля
Военное крыло ХАМАС объявило о начале операции против Израиля
7 октября 2023 г. 12:40
ХАМАС захватил израильский пограничный пункт пропуска Керем Абу Салим
ХАМАС захватил израильский пограничный пункт пропуска "Керем Абу Салим"
7 октября 2023 г. 12:22
Операция армии Израиля в Газе получила название Железные мечи
Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи"
7 октября 2023 г. 11:59
Президент Израиля выразил полную поддержку армии
Президент Израиля выразил полную поддержку армии
7 октября 2023 г. 11:52
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
В Израиле ранен генерал-майор полиции
В Израиле ранен генерал-майор полиции
7 октября 2023 г. 11:40
МИД Израиля: ХАМАС заплатит очень высокую цену
МИД Израиля: ХАМАС заплатит очень высокую цену
7 октября 2023 г. 11:36
Израильские СМИ: число пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле достигло 80
Израильские СМИ: число пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле достигло 80
7 октября 2023 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi