Министр обороны Израиля: ХАМАС начал войну против еврейского государства

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал начало боевых действий с палестинской группировкой ХАМАС войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал начало боевых действий с палестинской группировкой ХАМАС войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Как сообщает Report, об этом пишут израильские СМИ.

"Хамас сегодня утром совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль",- заявил он после окончания оперативного совещания в Минобороны страны.

Галант добавил, что солдаты армии обороны Израиля сражаются на всех точках проникновения врага. "Государство Израиль выиграет эту войну", - сказал Галант.