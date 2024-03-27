Министр обороны Израиля: Газу возглавят местные альтернативные власти

После окончания боевых действий сектор Газа будет управляться не Израилем или палестинским движением ХАМАС, а местными альтернативными властями.

После окончания боевых действий сектор Газа будет управляться не Израилем или палестинским движением ХАМАС, а местными альтернативными властями.

Как передает Report, об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта.

"Министр обороны Йоав Галлант, который находится в США для серии встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, говорит, что ни Израиль, ни ХАМАС не будут управлять сектором Газа после окончания нынешней войны и что необходимо создать местную альтернативу", - пишет издание.

Отмечается, что в ходе своего визита Галлант попытался вывести на стабильный уровень отношения между США и Израилем.

"Мы разделяем 100% ценностей и 99% интересов с США", - заявил министр во время встречи.