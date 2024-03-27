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Министр обороны Израиля: Газу возглавят местные альтернативные власти

Министр обороны Израиля: Газу возглавят местные альтернативные власти После окончания боевых действий сектор Газа будет управляться не Израилем или палестинским движением ХАМАС, а местными альтернативными властями.
Другие страны
27 марта 2024 г. 09:12
Министр обороны Израиля: Газу возглавят местные альтернативные власти

После окончания боевых действий сектор Газа будет управляться не Израилем или палестинским движением ХАМАС, а местными альтернативными властями.

Как передает Report, об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта.

"Министр обороны Йоав Галлант, который находится в США для серии встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, говорит, что ни Израиль, ни ХАМАС не будут управлять сектором Газа после окончания нынешней войны и что необходимо создать местную альтернативу", - пишет издание.

Отмечается, что в ходе своего визита Галлант попытался вывести на стабильный уровень отношения между США и Израилем.

"Мы разделяем 100% ценностей и 99% интересов с США", - заявил министр во время встречи.

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Версия на английском языке Israeli defense minister: Gaza to be led by local alternative authorities
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: Qəzzaya yerli alternativ hakimiyyətlər rəhbərlik edəcək

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