Министр обороны Израиля анонсировал масштабные бои в Газе после перемирия

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, операция развернется по всему сектору.

"Теперь у вас есть несколько дней, мы вернемся к борьбе, мы будем использовать такое же количество силы и даже больше", — сказал Галант, обращаясь к военнослужащим пехотной бригады "Гивати" и бронетанковых войск.

Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев "сначала встретит бомбы Военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 (бронированные бульдозеры - ред.), а потом, наконец, огонь пехотных войск".

"Мы будем сражаться на всей территории сектора", — заключил Галант.