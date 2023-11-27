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Министр обороны Израиля анонсировал масштабные бои в Газе после перемирия

Министр обороны Израиля анонсировал масштабные бои в Газе после перемирия Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 23:48
Министр обороны Израиля анонсировал масштабные бои в Газе после перемирия

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

Об этом передает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, операция развернется по всему сектору.

"Теперь у вас есть несколько дней, мы вернемся к борьбе, мы будем использовать такое же количество силы и даже больше", — сказал Галант, обращаясь к военнослужащим пехотной бригады "Гивати" и бронетанковых войск.

Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев "сначала встретит бомбы Военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 (бронированные бульдозеры - ред.), а потом, наконец, огонь пехотных войск".

"Мы будем сражаться на всей территории сектора", — заключил Галант.

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