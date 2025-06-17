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Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены

Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены
Другие страны
17 июня 2025 г. 16:04
Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что 10 ядерных объектов Ирана расположены в Тегеране и ВВС страны намерены нанести по ним удар уже сегодня.

Как передает Report, слова министра приводит The Times of Israel.

Кац заявил, что ВВС в частности нанесут сегодня удары по "очень важным, стратегическим целям и объектам инфраструктуре" в Тегеране.

По его словам, Армия обороны Израиля оповестит находящихся поблизости людей об эвакуации.

Что касается ядерных объектов Ирана, Кац заявил, что подземный объект Фордо — это "вопрос, который, безусловно, будет решен".

"В Тегеране находится более 10 ядерных целей, которые Израиль уничтожит благодаря превосходству израильских ВВС в воздухе в этом районе", - сказал он.

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Версия на английском языке Israel's defense minister: 10 nuclear facilities in Tehran to be destroyed today
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: Tehrandakı 10 nüvə obyekti bu gün məhv ediləcək

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