Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены

Министр обороны Израиля: 10 ядерных объектов в Тегеране сегодня будут уничтожены

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что 10 ядерных объектов Ирана расположены в Тегеране и ВВС страны намерены нанести по ним удар уже сегодня.

Как передает Report, слова министра приводит The Times of Israel.

Кац заявил, что ВВС в частности нанесут сегодня удары по "очень важным, стратегическим целям и объектам инфраструктуре" в Тегеране.

По его словам, Армия обороны Израиля оповестит находящихся поблизости людей об эвакуации.

Что касается ядерных объектов Ирана, Кац заявил, что подземный объект Фордо — это "вопрос, который, безусловно, будет решен".

"В Тегеране находится более 10 ядерных целей, которые Израиль уничтожит благодаря превосходству израильских ВВС в воздухе в этом районе", - сказал он.