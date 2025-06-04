Министр обороны: Израиль в 2024 году экспортировал рекордный объем вооружений

Израиль экспортировал рекордные объемы вооружений в 2024 году

Израиль в 2024 году экспортировал рекордный объем вооружения - около $14,8 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что объем экспорта вырос в 2024 году на 13% по сравнению с 2023 годом.

Министр обороны Исраэль Кац отметил, что "это огромное достижение является прямым результатом успехов армии обороны Израиля. оборонной промышленности против организации ХАМАС в Газе, Хезболлы в Ливане, хуситов в Йемене,и других сфер, где мы работаем против врагов Израиля. Мир видит силу Израиля и стремится стать его партнером".

По данным ведомства, 54% контрактов в 2024 году подписано с европейскими странами против 35% годом ранее. 23% экспорта пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 9% - на Северную Америку.

"За 5 лет израильский экспорт вооружений вырос более чем на 100%", - говорится в сообщении.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит укреплять армию обороны страны и израильскую экономику с помощью инноваций в области безопасности.