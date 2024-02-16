Министр обороны Индонезии Субианто лидирует на выборах президента страны

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,8% голосов.

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,8% голосов.

Как передает Report , это следует из диаграммы, опубликованной на сайте избирательной комиссии Индонезии после обработки данных более чем половины участков.

Субианто еще в среду заявил, что считает себя победителем президентских выборов в Индонезии. Ранее сообщалось, что он лидировал в предвыборной гонке с 56% голосов после обработки бюллетеней с 45% избирательных участков. При этом в процессе подсчета голосов цифры меняются, сохраняется вероятность, что министру обороны не удастся набрать больше 50% и придется выйти во второй тур выборов этим летом.

По данным, опубликованным избирательной комиссией Индонезии на своем сайте в виде диаграммы, 56,8% индонезийских избирателей отдали свой голос за министра обороны страны. При этом 25,3% проголосовали за бывшего министра культуры и образования Аниса Басведана, а почти 18% - за экс-губернатора Центральной Явы Ганжара Праново. Такие предварительные результаты были получены после обработки данных с 50,2% избирательных участков.