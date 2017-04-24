Министр обороны и глава Генштаба Афганистана ушли в отставку в связи с нападением на военную базу

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахими ушли в отставку в связи с нападением боевиков "Талибана" на военную базу, сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Президент Афганистана сегодня принял их отставку. На пост министра обороны временно назначен заместитель главы МВД Тарик Шах Бахрами, а на пост главы Генштаба генерал Шариф Яфтал.

Напомним, что 21 апреля переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх под Мазари-Шарифом. Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали, по меньшей мере, 170 человек. Сообщается, что число погибших может достичь 200.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".