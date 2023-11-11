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Министр обороны Хорватии стал участником ДТП со смертельным исходом

Министр обороны Хорватии стал участником ДТП со смертельным исходом Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в ДТП на личном автомобиле, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 15:40
Министр обороны Хорватии стал участником ДТП со смертельным исходом

Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в ДТП на личном автомобиле, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

"Утром 11 ноября на государственной автодороге DC-55 на выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием министра обороны Марио Баножича на личном автомобиле и водителя микроавтобуса. Водитель микроавтобуса погиб в результате ДТП", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что прокуратура проводит расследование.

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Версия на английском языке Croatia's defense minister badly injured in car crash in which 1 person died
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