Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16

Германия не будет участвовать в коалиции истребителей, ведь не имеет на своем вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.

Германия не будет участвовать в коалиции истребителей, ведь не имеет на своем вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что Бундесвер использует самолеты Eurofighter и Tornado и не сможет присоединиться к коалиции. В то же время Писториус отметил, что Германия является экспертами по вопросу танков и противовоздушной обороны, "имеющей огромное значение".

Также министр сообщил, что до конца года Германия должна подготовить около 10 тысяч украинских военных.

"Ни одна страна в мире не научила столько", - сказал он.