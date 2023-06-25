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Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16

Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16 Германия не будет участвовать в коалиции истребителей, ведь не имеет на своем вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.
Другие страны
25 июня 2023 г. 07:06
Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16

Германия не будет участвовать в коалиции истребителей, ведь не имеет на своем вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что Бундесвер использует самолеты Eurofighter и Tornado и не сможет присоединиться к коалиции. В то же время Писториус отметил, что Германия является экспертами по вопросу танков и противовоздушной обороны, "имеющей огромное значение".

Также министр сообщил, что до конца года Германия должна подготовить около 10 тысяч украинских военных.

"Ни одна страна в мире не научила столько", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın müdafiə naziri: "Ukraynaya F-16 təyyarələri verə bilməyəcəyik"

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