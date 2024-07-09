Министр обороны Германии запросил еще 4 млрд евро для военной помощи ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии саммита НАТО запросил дополнительные 4 млрд евро на 2024 год для оказания военной помощи ВС Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии саммита НАТО запросил дополнительные 4 млрд евро на 2024 год для оказания военной помощи ВС Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

Полученные средства планируется использовать для доставки в Украину боеприпасов, запасных частей и, возможно, танков Leopard 1A.

Сообщается, что Писториус запросил дополнительные средства у министра финансов Кристиана Линднера, поскольку большая часть из 7 млрд евро, выделенных на поддержку Украины в текущем федеральном бюджете, израсходована или связана контрактами. На новые поставки вооружений на вторую половину 2024 года осталось чуть менее 200 тыс. евро.