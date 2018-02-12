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    Министр обороны Германии совершила визит в Ирак

    Она встретилась с руководством вооруженной группировки под названием пешмерга

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Германии Урсула вон Дер Ляйен посетила Арбиль, считающийся центром курдской автономии на севере Ирака.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, он встретился с руководством вооруженной группировки под названием "пешмерга".

    Министр отметил, что немецкие военные и впредь будут консультировать и проводить обучение не только "пешмерга", но в целом сил безопасности Ирака..

    Урсула вон Дер Ляйен отметила, что армия Германии продолжит оказывать поддержку силам безопасности Ирака в медицине и области логистики: "Предложение в связи с этим, мы представили правительству Ирака".

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