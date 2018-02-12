Министр обороны Германии совершила визит в Ирак

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Германии Урсула вон Дер Ляйен посетила Арбиль, считающийся центром курдской автономии на севере Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, он встретился с руководством вооруженной группировки под названием "пешмерга".

Министр отметил, что немецкие военные и впредь будут консультировать и проводить обучение не только "пешмерга", но в целом сил безопасности Ирака..

Урсула вон Дер Ляйен отметила, что армия Германии продолжит оказывать поддержку силам безопасности Ирака в медицине и области логистики: "Предложение в связи с этим, мы представили правительству Ирака".