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Министр обороны Германии официально попросила об отставке

Министр обороны Германии официально попросила об отставке Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала в отставку.
Другие страны
16 января 2023 г. 13:17
Министр обороны Германии официально попросила об отставке

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала в отставку.

Об этом передает Report со ссылкой на германские СМИ.

Сообщается, что она официально попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от должности.

Cреди возможных кандидатов на данный пост политики указывают главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, нынешнего министра труда и социальных дел Хубертуса Хайля.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы ее критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии.

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