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Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам

Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам "В связи с угрозой атак БПЛА возникает острая необходимость в обновлении системы ПВО, иначе вооруженные силы будут не в состоянии противостоять этому"
Другие страны
8 апреля 2021 г. 16:57
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
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"Система ПВО Германии не в силах противостоять турецким беспилотникам".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в статье, опубликованной на страницах известной немецкой газеты "Frankfurt Allgemeine Zeitung".

По утверждению издания, турецкие беспилотники вызвали шок в рядах немецкой армии. Министерство обороны Германии признало, что система ПВО страны бессильна противостоять турецким беспилотникам. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвинула некоторые предложения по устранению проблемы в этом направлении.

"В связи с угрозой атак БПЛА возникает острая необходимость в обновлении системы ПВО, иначе вооруженные силы будут не в состоянии противостоять этому", - отмечается в статье.

В сообщении отмечается, что БПЛА израильского и турецкого производства уничтожили в Карабахе и прилегающих к нему районах более 190 армянских танков и бронетранспортеров.

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Версия на английском языке German Defense Minister: We are unable to prevent Turkish UAVs
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