Министр обороны Германии: ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами. Правила и цели, по его словам, должны быть изложены в военно-политическом соглашении к концу 2024 года, возможно, к октябрю.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами. Правила и цели, по его словам, должны быть изложены в военно-политическом соглашении к концу 2024 года, возможно, к октябрю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство DPA .

"Мы хотим более тесно сотрудничать в сфере вооружений. Это может включать, например, взаимодействие в области противовоздушной обороны, береговой обороны и, возможно, закупку транспортных самолетов", - сказал Писториус после переговоров со своим филиппинским коллегой Гилберто Теодоро в Маниле. До этого планируется расширить сотрудничество в сфере военной подготовки, подчеркнул министр.