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Министр обороны Германии: ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами

Министр обороны Германии: ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами. Правила и цели, по его словам, должны быть изложены в военно-политическом соглашении к концу 2024 года, возможно, к октябрю.
Другие страны
4 августа 2024 г. 12:58
Министр обороны Германии: ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ намерена углубить военное сотрудничество с Филиппинами. Правила и цели, по его словам, должны быть изложены в военно-политическом соглашении к концу 2024 года, возможно, к октябрю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство DPA.

"Мы хотим более тесно сотрудничать в сфере вооружений. Это может включать, например, взаимодействие в области противовоздушной обороны, береговой обороны и, возможно, закупку транспортных самолетов", - сказал Писториус после переговоров со своим филиппинским коллегой Гилберто Теодоро в Маниле. До этого планируется расширить сотрудничество в сфере военной подготовки, подчеркнул министр.

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