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Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка

Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка Министр обороны ФРГ Борис Писториус и французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню провели в понедельник встречу в Берлине.
Другие страны
11 июля 2023 г. 04:22
Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню провели в понедельник встречу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщило германское оборонное ведомство.

Согласно информации, стороны обсудили процесс разработки совместного танка к 2035 году.

"Мы хотим, чтобы этот совместный проект состоялся, - сказал Писториус. - Сигнал, который мы подаем сегодня, заключается в том, что мы были в дипломатической фазе, а сегодня вступаем в фазу реализации". При этом он не уточнил существенных деталей по временным рамкам процесса разработки.

Бронемашина, разрабатываемая в рамках проекта MGCS, должна заменить к 2035 году состоящие на вооружении двух стран танки Leclerc и Leopard 2. В 2018 году германская компания Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter, участвующие в работе над MGCS, представили проект европейского основного боевого танка. Он был создан на основе совмещения характеристик Leclerc и Leopard 2. Башня с автоматом заряжания была позаимствована от первого, шасси - от второго.

Согласно информации интернет-ресурса Forces Operations Blog, новый танк в рамках проекта MGCS может быть оснащен орудием калибра 130 мм производства германской Rheinmetall.

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