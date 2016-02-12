Министр обороны ФРГ: Результаты встречи по Сирии дают надежду на урегулирование конфликта

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Результаты встречи по Сирии в Мюнхене дают надежду на прогресс в урегулировании конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Решение, принятое вчера вечером, дает нам надежду. Мы все знакомы с сообщениями, касающимися этой встречи. Необходимо немедленно обеспечить доступ населению к гуманитарной помощи, нужно достигнуть прекращения огня в Алеппо", - сказала глава минобороны Германии.

"Те, кто действительно стремится к миру, не должны медлить. Наш общий противник - это ИГ", - добавила министр.