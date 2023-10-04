Министр обороны ФРГ отреагировал на предложение о переговорах с Россией

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус отреагировал на предложение о переговорах с Россией во время пресс-конференции перед гражданами Германии.
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"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал министр.
Ранее власти Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.
В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.