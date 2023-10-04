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Министр обороны ФРГ отреагировал на предложение о переговорах с Россией

Министр обороны ФРГ отреагировал на предложение о переговорах с Россией Глава Минобороны Германии Борис Писториус отреагировал на предложение о переговорах с Россией во время пресс-конференции перед гражданами Германии.
Другие страны
4 октября 2023 г. 00:53
Министр обороны ФРГ отреагировал на предложение о переговорах с Россией

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус отреагировал на предложение о переговорах с Россией во время пресс-конференции перед гражданами Германии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bild, один из слушателей спросил, почему канцлер Олаф Шольц не стал вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу конфликта в Украине.

"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал министр.

Ранее власти Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.

В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.

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